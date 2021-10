Lazio, ancora Calhanoglu contro. La prima volta costò la Champions. Il turco ha affrontato i biancocelesti 14 volte, come nessun altro club

Il big match Lazio-Inter si avvicina, e tra i giocatori che potrebbero scendere in campo dal 1′ (anche se ad oggi è in dubbio) c’è Hakan Calhanoglu. I biancocelesti sono la squadra che il centrocampista turco ha affrontato più volte in carriera, avendoci giocato contro ben 14 volte.

I primi incontri evocano ricordi spiacevolissimi per i biancocelesti: si parla dei preliminari di Champions del 2015, quando il Bayer Leverkusen escluse la Lazio dalla Coppa. Dopo l’1-0 dell’andata, firmato Keita, i tedeschi si imposero per 3-0 al ritorno: a sbloccare il match, proprio Calhanoglu.

