Lazio-Inter, che sfida tra Sarri e Inzaghi! I precedenti. I due tecnici si sono già sfidati sette volte in carriera: ecco com’è andata

All’interno di Lazio-Inter, big match di sabato alle 18, una sfida nella sfida. Quella tra Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, che tornerà all’Olimpico per la prima volta da allenatore avversario.

I due tecnici si sono già sfidati sette volte, con un bilancio che pende a favore dell’attuale tecnico biancoceleste. Quattro i successi dell’allenatore toscano, tre alla guida del Napoli, uno della Juventus; un solo pareggio, in occasione della loro prima sfida (Napoli-Lazio 1-1 del 5 novembre 2016), e due vittorie per Inzaghi. L’ultima la più importante, il 3-1 in Supercoppa Italiana contro la Juve, nel dicembre del 2019.

