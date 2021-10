Petronà: imprenditore resta impantanato con i suoi cavalli

È capitato quello che nessuno voleva, dopo aver inoltrato al Comune di Petronà richieste per costruire la strada in via Macchie che porta alla scuderia Angilletti, ancora oggi, dopo diversi mesi, nulla è stato fatto. Che cose si attende? Si tratta di inerzia dell’amministrazione o le pratiche sono ferme all’ufficio competente? Eppure nell’attesa che tutto l’iter burocratico d’istruzione per una pratica edilizia di asfalto, si risolva, con una ditta già individuata il signor Angilletti è sempre più danneggiato dalla situazione che ne consegue.

La scorsa notte è rimasto impantanato con un mezzo, con a bordo diversi cavalli, ed è riuscito ad uscirne solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Intervento che è avvenuto in tarda notte, in quanto il comando era impegnato altrove, e nonostante l’intervento dei Carabinieri di Petronà, dal Comune al momento non è arrivata nessuna comunicazione.

Ulteriori problemi potrebbero, però, verificarsi nella giornata di sabato 16 ottobre, in quanto il Angilletti sarà di ritorno con a bordo ben 18 cavalli, e non potendo transitare sulla strada che porta alla scuderia, ha già chiesto a mezzo PEC alle autorità competenti, ed anche al comune di Petronà, ove poter parcheggiare i mezzi al fine di recare il minore disagio possibile. Ma ancora nessuna risposta è arrivata.