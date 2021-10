Pietracatella, il sindaco Tomassone è intervenuto ad Agorà-extra

PIETRACATELLA – Mercoledì 13 ottobre, tra gli ospiti di Senio Bonini nella trasmissione nazionale di RAI3 “Agorà-extra”, anche il Sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone, in rappresentanza dei comuni delle Aree interne per ANCI.

La puntata si è focalizzata sull’attuazione dell’ultimo decreto che istituisce obbligo dei green pass nei piccoli Comuni e sulla gestione burocratica ed ammnistrativa.

In rappresenta dei piccoli comuni anche Massimo Castelli (Sindaco di Cerignale PC e Coord. Anci Piccoli Comuni) e Michele Marchi (Sindaco di Gerre de’ Caprioli CR). Presenti tra gli ospiti Claus Davi, Franco Arminio, Fabio Dragoni e Giovanna Vitale.

“I piccoli Comuni fin da subito si impegneranno affinché questa misura possa rivelarsi decisiva per uscire dall’emergenza, garantendo che tutte le attività economiche possano rimanere aperte e riprendersi. La nostra presenza sul territorio servirà anche a rassicurare e convincere chi, in buona fede, ha ancora dubbi ed esitazioni rispetto alla vaccinazione”. Così il Sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, in trasmissione, circa l’obbligo di green pass.

PER VEDERE LA PUNTATA: https://www.raiplay.it/video/2021/10/Borghi-e-fuggi—Agora-Extra—13102021-ecdca995-b8b3-4da4-99bb-7d40675a6f1c.html

