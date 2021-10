Pretende soldi dal parroco, in manette 43enne di Matera

La Polizia di Stato di Matera ha eseguito l’ordinanza del Gip del locale Tribunale, che dispone la custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 43enne materano accusato di estorsione continuata, aggravata e tentata.Il 5 agosto scorso, l’uomo si era recato in una parrocchia di questo capoluogo pretendendo dal parroco, dopo averlo minacciato con farsi del tipo «so dove abiti, se ti prendo ti spezzo le gambe», la somma di 25 euro per l’acquisto di alcuni farmaci che avrebbe potuto ritirare gratuitamente in farmacia. Al rifiuto del parroco, l’individuo gli ha sferrato un calcio, colpendolo… Source