Razvan Marin si è dimostrato una certezza non solo per il Cagliari, ma anche per la Romania: ottima prova con la sua nazionale

Ormai si sa che Razvan Marin è una certezza. Ma non solo per il Cagliari, ma anche per la Romania. Il giocatore, infatti, è stato decisivo nella partita contro l’Armenia, realizzando l’assist per il gol della vittoria. In effetti – come ricorda l’edizione odierna de L’Unione Sarda – è ormai uno specialista dell’ultimo passaggio: in questo campionato raggiunge quota tre.

Il centrocampista è già tornato nell’isola ed è pronto a caricarsi con il resto dei compagni per la prossima gara delicata contro la Sampdoria, scontro decisivo per la compagine sarda che necessita di tre punti indispensabili per cercare di lasciarsi il più possibile alle spalle la zona retrocessione.

L’articolo Romania, Marin decisivo: ottimi segnali per il Cagliari proviene da Cagliari News 24.