SSC Bari, Marras in esclusiva a Radiobari: “Non importa il ruolo, ma come lo si interpreta”

Queste le parole dell’attaccante biancorosso:

“In carriera ho ricoperto tanti ruoli, non contano tanto i numeri e le posizioni ma come si interpretano i ruoli in campo. In Serie B a Livorno mi è capitato di ricoprire varie posizioni sul fronte offensivo. Dalla mezzapunta al ‘falso nueve’. In generale sono un calciatore che si adatta e si sacrifica molto anche in fase difensiva”.

“Quando i risultati arrivano è tutto più facile, tutti siamo più tranquilli e distesi. L’anno scorso forse ho avuto piu difficoltà nel calarmi nella realtà della Serie C che è un campionato totalmente diverso dalla B. Quindi poi complici i risultati che non arrivavano era facile andare in difficoltà emotivamente”.

“Conoscevo il ds Polito fin da quando mi voleva in B ai tempi della Juve Stabia. Al suo arrivo a Bari mi ha detto che voleva tenermi nel nuovo progetto e alla fine sono rimasto”.

