Tutta un’altra vita, Twilight o L’ultimo samurai? La tv del 13 ottobre

Per la prima serata in tv, mercoledì 13 ottobre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Tutta un’altra vita”.

Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un’altra persona per una settimana? Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell’incontro inaspettato con Lola, un sogno di ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l’esistenza. Gianni diventa un’altra persona e quella con Lola è davvero “Tutta un’altra vita”… e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “L’Ispettore Coliandro”. Coliandro indaga insieme a Jamila, una giovane e brillante agente dei servizi francesi, su Tarantola, un poliziotto apparentemente perfetto che, tramite il faccendiere “Don Lurio”, è il terminale di una banda…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.30 proporrà la fiction “Luce dei tuoi occhi”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Arctic”; su La7D alle 21.30 “Tootsie”; su La5 alle 21.05 “Twilight”; e su Iris alle 20.55 “L’ultimo samurai”.

Su Rai5 alle 19.50 “Opera – Il turco in Italia”. Dal Teatro alla Scala di Milano, Il turco in Italia di Gioachino Rossini, il nuovo allestimento firmato da Roberto Andò. A seguire, alle 22.20 verrà trasmesso il concerto “The motels live”. Esponenti della corrente new wave statunitense anni ’80, i Motels in concerto al Teatro Tenda di Roma con intervista di Franco Raul sull’espressione musicale, la società e la politica americana.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.05 “Honolulu”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Fire force”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.