Allenamento Sampdoria, a disposizione tutti i nazionali

La Sampdoria si è allenata in vista del match contro il Cagliari con tutti i nazionali rientrati. Il comunicato del club blucerchiato.

«La Sampdoria ha riabbracciato tutti i nazionali. Al “Mugnaini” di Bogliasco, dopo una lezione di video-analisi, Roberto D’Aversa e staff hanno sottoposto il gruppo a sviluppi tattici e partitella finale; una seduta a cui si sono uniti Bartosz Bereszynski e i Primavera Marco Esposito, Filippo Mane, Francesco Migliardi, Daniele Montevago, Marco Somma e Gerard Yepes Laut».

SINGOLI – «Allenamento parziale per Omar Colley e Maya Yoshida; lavoro personalizzato per Albin Ekdal; Kristoffer Askildsen è invece rimasto a riposo per sintomi influenzali. Ronaldo Vieira prosegue il proprio iter individuale di recupero. Sempre assente per motivi familiari Mohamed Ihattaren».

CONTROLLI – «I controlli ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore Mikkel Damsgaard hanno infine confermato un problema muscolare alla coscia sinistra che gli impedirà di prendere parte alla trasferta di Cagliari. Domani, venerdì, è in agenda una nuova sessione mattutina».