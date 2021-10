Bellanova come Barreca: panchina col Cagliari, titolare in Under 21. Il laterale inamovibile con gli azzurrini, fatica in rossoblù. C’è il precedente

Il CT Nicolato non può fare a meno di lui: nelle ultime quattro partite della Nazionale Under 21, Raoul Bellanova è sempre stato titolare. Un perno insostituibile che, però, non ha ancora trovato la stessa continuità in rossoblù. Con la maglia del Cagliari, il laterale è sempre rimasto in panchina, subentrando in due occasioni e per soli 42 minuti complessivi.

L’andamento di Bellanova ricorda tanto quello di Antonio Barreca, che nella stagione della B (2015-16) rimase a lungo in panchina, col tecnico Rastelli a preferirgli Nicola Murru. Curiosamente, in Nazionale Under 21 accadeva l’inverso, con Barreca preferito al mancino selargino.

L’articolo Bellanova come Barreca: panchina col Cagliari, titolare in Under 21 proviene da Cagliari News 24.