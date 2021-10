Cagliari-Sampdoria, 7000 biglietti venduti. Si punta a superare il record stagionale

L’Unipol Domus si prepara a ospitare Cagliari-Sampdoria e a superare il record stagionale delle ottomila presenze

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, il pubblico rossoblù, nonostante le poche gioie regalate dal Cagliari in questo avvio di campionato, non ha alcuna intenzione di abbandonare la propria squadra.

Per la sfida contro la Sampdoria, in programma domenica alle 12:30, l’Unipol Domus, grazie alle nuove disposizioni del Governo, potrebbe accogliere 12mila tifosi, un 25% in più che potrebbe essere davvero d’aiuto alla squadra guidata da Mazzarri per potersi riprendere finalmente da un lungo momento negativo. A oggi, secondo il quotidiano, sono 7mila i biglietti venduti ma l’obiettivo, oltre a festeggiare il trionfo rossoblù, è quello di superare il record stagionale di 8mila spettatori registrato in occasione del match contro il Venezia.

