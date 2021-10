Cagliari Sampdoria, a volte ritornano: Mazzarri “riabbraccia” i blucerchiati

Il Cagliari si sta preparando per la gara di campionato contro la Sampdoria: il tecnico Walter Mazzarri rincontra i blucerchiati

Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista della gara di campionato contro la Sampdoria fissata per domenica 17 ottobre (ore 12:30) alla Unipol Domus. Il tecnico rossoblù Walter Mazzarri è pronto a rincontrare la sua ex squadra genovese.

Il mister toscano, infatti, ha allenato i blucerchiati in 76 partite di Serie A dal 2007 al 2009, al termine delle quali ha ottenuto 28 vittorie, 22 pareggi e 26 sconfitte, per una media punti di 1.4. Dall’inizio di questa stagione per la prima volta è rimasto senza vittorie nelle prime quattro partite su una panchina di una squadra della massima serie.

