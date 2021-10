Cagliari-Sampdoria, chi al posto di Damsgaard? Il danese out per infortunio: ecco chi potrebbe sostituirlo

Tre giorni a Cagliari-Sampdoria e i due tecnici sfogliano la margherita per risolvere le piccole emergenze di formazione. L’assenza di Damsgaard, unita al forfait di Askildsen, obbligherà D’Aversa a ripensare il centrocampo blucerchiato.

In soccorso del tecnico arriva il recupero di Valerio Verre, che a questo punto si candida per sostituire il nazionale danese. Il centrocampista scuola Roma è out da metà settembre per un problema muscolare: durante la sosta ha avuto modo di recuperare definitivamente ed ecco che contro i rossoblù potrebbe tornare addirittura da titolare.

