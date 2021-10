Cagliari Sampdoria, Joao Pedro contro Candreva: quando a segnare non sono sempre i “9”

La sfida tra Cagliari e Sampdoria di domenica sarà anche il confronto tra i giocatori con più gol delle rispettive squadre

Sfida nella sfida quella di domenica tra Cagliari e Sampdoria: si confronteranno i due giocatori con più esperienza, Quagliarella permettendo, delle due squadre, Joao Pedro e Candreva.

I due giocatori sono i bomber delle loro rispettive squadre: JP ha messo a segno ben 4 reti mentre il collega doriano 3. Stupisce che ad essere in cima alla classifica dei cannonieri di Cagliari e Sampdoria non siano le punte, ma chi lavora per loro e spesso gli supera con i numeri.

