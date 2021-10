Carol haircare: un brand nato da una storia di donne

Chiara Bonacina, hairstylist affermata nel mondo della moda italiana, si divide da 8 anni tra shooting fotografici realizzati con la celebre fotografa Nima Benati e il lavoro nel suo salone beauty a Bergamo. Tra le mani ha da sempre i capelli di modelle, influencer e delle tante donne che acconcia ogni giorno; questa esperienza l’ha portata a individuare le diverse esigenze di ognuna e a ideare Carol haircare, una linea a base di vitamine, superfood bioattivi di origine vegetale e oli vegetali puri al 100%, capaci di rendere belli e sani tutti i tipi di capelli.

Chiara, 29 anni, bergamasca di origini, respira il mondo beauty fin da piccola, curiosando nel salone della mamma, (all’epoca il salone si chiamava ‘Acconciature Marinella’, nel 2016 è stato ritirato da Chiara e ora si chiama Sensationhair Studio), che le ha trasmesso la passione per questo mondo e per il grande valore che il “sentirsi belle” può regalare all’umore e all’autostima di qualsiasi donna. Si arriva dal parrucchiere, si passa attraverso il suo specchio, si entra nel “paese delle meraviglie”, e si esce più sicure di sé. Una magia che una brava professionista può realizzare con il proprio lavoro.

Chiara prosegue la sua formazione conseguendo dapprima il diploma di hairstylist e, poi, s’iscrive per perfezionamento all’ANAM – Accademia Anam degli Acconciatori di Bergamo. Qui inizia a partecipare a contest nazionali conquistando nel 2013 il primo posto in qualità di hairstylist (nello specifico, gara acconciature sposa). Partecipa, da concorrente, al programma televisivo “Fashion Style” che le permette di conoscere il mondo della moda e innamorarsi dello styling per i servizi fotografici, una vera e propria forma d’arte.

Qui conosce Nima Benati, una delle fotografe di moda più rinomate in Italia e nel mondo, ed entra a fare parte del suo team nel 2014. Oggi lavora nel suo salone in provincia di Bergamo (Calusco d’Adda) e con Nima sui set fotografici delle più note riviste moda ad acconciare i capelli di personaggi famosi (da Valentina Ferragni, Fedez, Cracco, Paola Turani, alle cover della rivista Vanity fair, adv Dolce & Gabbana, Elisabetta Franchi, Guess…). Un’esperienza di lavoro, avvincente e varia che l’ha portata a desiderare di fare un passo in più.

Carol, la linea haircare superfood

Perché i superfood nei prodotti per capelli? “Era pieno lockdown e il salone era chiuso. Tante clienti chiamavano disperate per gestire al meglio lavaggi, ricrescite e doppie punte” ricorda Chiara. Chiacchierando con una grande amica, è arrivata l’idea: ed è stato un confronto con Federica, una professionista con esperienza nel settore branding e co-fondatrice di diverse startup, tra cui Fancy Toast, un noto brand food a Milano, a far venire in mente a Chiara cosa dovrebbe potuto creare per le donne, per la loro bellezza.

La varietà dei cibi e dei loro colori dà a Chiara l’idea di quale debba essere l’elemento in più che può fare la differenza in termini di nutrizione in un prodotto universale, di origine naturale e ideale per diverse tipologie di capelli.

Nasce così Carol haircare, a base di vitamine, superfood bioattivi di origine vegetale e oli vegetali puri al 100% specifica per rispondere alle diverse tipologie di capelli; che consenta a tutte le donne di sentirsi speciali e di poter portare a casa

l’esperienza del parrucchiere, per rispondere alla quotidiana cura del proprio benessere.

Chi è Carol? È il secondo nome di Chiara, è il simbolo della donna sicura di sé, affascinante e femminile, nascosta dentro ogni donna e che ha solo bisogno di sentirsi bene per mostrarsi al mondo.