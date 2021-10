Covid Catanzaro: 5 nuovi positivi dal report del Pugliese

Sono 5 i nuovi positivi riscontrati nella provincia di Catanzaro dai test eseguiti dall’Ospedale Pugliese, 42 in tutto se si considera l’intera area centrale che comprende anche Vibo Valentia, che dunque riscontra 37 positività. Il reparto che analizza i tamponi ha eseguito in totale 782 test, tra molecolari e rapidi, esclusi quelli di Cosenza che vanno in un novero a parte e che sono stati 173.

Tra tutti quelli analizzati nella fascia centrale i negativi risultati nelle ultime 24 ore sono stati 541.