Di Gennaro: «Alla Lazio serve tempo, se vuole puntare alla Champions…»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato della gara di sabato pomeriggio tra Lazio e Inter. Ecco le sue parole:

LAZIO INTER – «La Lazio, considerata la sconfitta pesante contro il Bologna. L’Inter è accreditata con Milan e Napoli a vincere lo scudetto, la Lazio è ancora in fase di costruzione, seve tempo per Sarri che ha cambiato tutti i principi. La Lazio deve essere potenziata. L’Inter è una compagine forte con un allenatore capace. Luis Alberto ha detto che la squadra sta con l’allenatore, serve compattezza e tempo».

ROSA CORTA – «Rispetto a Inter, Milan, Napoli e Juve hanno un qualcosa in meno. La Lazio ha pochi ricambi, dovranno cercare un centrale e un terzino sinistro a gennaio, con Lazzari che è passato dalla difesa a tre a quella a quattro. Per puntare alla Champions, con Atalanta e Juventus che rientreranno in classifica, l’organico va potenziato».



