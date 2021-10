Sampdoria, esordio rimandato per Mohamed Ihattare: salterà la trasferta a Cagliari per problemi famigliari

Esordio nuovamente rimandato per Mohamed Ihattaren. Il trequartista della Sampdoria che, finalmente, aveva recuperato dai problemi fisici e dal ritardo di condizione non ci sarà per la trasferta contro il Cagliari.

Ieri mattina, infatti, è stato costretto a tornare in Olanda per far fronte ad alcuni problemi famigliari. Tutto rimandato quindi alla partita casalinga contro lo Spezia, nella speranza che Ihattaren abbia risolto anche quest’ultima problematica e possa essere a disposizione di Roberto D’Aversa.

L’articolo Esordio rimandato per Ihattaren: salterà la trasferta a Cagliari proviene da Cagliari News 24.