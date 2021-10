Stefano Fiore ha parlato di Simone Inzaghi e del suo ritorno all’Olimpico da avversario della Lazio

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio e compagno di squadra di Simone Inzaghi, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del ritorno da avversario dell’allenatore contro i biancocelesti.

«Credo che Inzaghi meriti un riconoscimento per quello che ha dato alla Lazio in tutta la carriera. Simone è un ragazzo perbene, è rimasto sempre umile, amico di tutti. E questo la gente di Roma lo sa e lo ha sempre riconosciuto. Ogni tanto ci vediamo ancora, solito bar, un caffé e due chiacchiere. E lui è quello di sempre, cordiali con tutti, tifosi e non, che lo fermano. Adesso non so dire cosa abbia portato alla separazione dalla Lazio, se sia stata la società a portare troppo per le lunghe la questione rinnovo o Simone che ha cambiato idea all’ultimo.

Non voglio dare torto o ragione a nessuno, ma io sono dispiaciuto per come è andato via, per lui soprattutto. Quegli ultimi due giorni hanno un po’ sporcato quello che è stato il suo rapporto con la Lazio. Mi è dispiaciuto questo epilogo, col club avrebbero dovuto salutarsi in maniera diversa. Io sono convinto che sarà applaudito da quasi tutti sabato, poi non si può piacere a tutti e qualcuno, una piccola parte, magari non gli renderà il giusto tributo».

L’articolo Fiore: «Inzaghi merita un riconoscimento per quanto fatto alla Lazio» proviene da Lazio News 24.