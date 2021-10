Giannichedda: «Lazio Inter? Ecco come spero venga accolto Inzaghi»

Giuliano Giannichedda, ex biancoceleste, ha espresso il suo pensiero a proposito di Lazio – Inter e sul ritorno di Inzaghi

«Sarà inevitabile leggere emozione sul volto di Simone. La tensione della gara, però, manda via queste suggestioni. Spero venga accolto tra gli applausi del pubblico: ha fatto il bene della Lazio. Ognuno è libero di comportarsi come vuole nei limiti del consentito, ma Simone ha onorato da calciatore e difeso da allenatore quei colori. Per questo credo che non meriti i fischi»

