Green Pass, l’ad di Kiko: “No tamponi gratis per i dipendenti non vaccinati. Paghino”

“Non siamo dell’idea di pagare i tamponi per chi non si è vaccinato. Non ne facciamo una questione economica ma una di principio”. A parlare a Otto e Mezzo, La7, è Cristina Scocchia, amministratrice delegata della nota catena di cosmetici Kiko che fa parte della holding Odissea che fa capo ad Antonio Percassi.

“Noi siamo a favore del Green Pass perché siamo a favore del vaccino. Visto che non c’è obbligo vaccinale tutti devono essere liberi di non vaccinarsi se non lo vogliono fare. Ma riteniamo giusto che chi decide di non vaccinarsi debba pagare le spese di questa decisione”.