Guarita dal Covid, vaccinata e prigioniera di un green pass sbagliato

Quella che ci racconta questa nostra lettrice è una vicenda al limite dell’inverosimile nella quale, però, sono incappate tantissime altre persone oltre a lei. Sono i cosiddetti prigionieri del Green Pass: tutti coloro i quali, pur avendo concluso il ciclo vaccinale, risultano con una “certificazione valida fino alla prossima dose”, ovvero un Green Pass a metà che non permette loro di fare praticamente nulla. Ma veniamo con ordine.

La segnalazione ci arriva da una trentenne di Catanzaro che contrae il Covid-19 lo scorso gennaio. Fortunatamente guarisce e, come prevede la norma, entro l’anno dal primo tampone negativo, il 21 giugno riceve la sua prima (e unica) dose di vaccino Pfizer.

Le danno il Pass ed il 2 settembre si reca serenamente in un ufficio pubblico per sbrigare delle pratiche e fa una sventurata scoperta: il suo authcode non funziona perché le è stata somministrata solo una dose su due. Sì, «certo che ha fatto una dose su due, sono guarita dal Coronavirus e non devo fare il richiamo» dice. E lo testimonia anche il suo certificato vaccinale.

Da quel giorno comincia un calvario: la ragazza contatta l’800 91 24 91 ma non le risponde mai nessuno, manda tre mail (una ogni 15 giorni perché di più non si può) all’indirizzo mail indicato al numero 1500, chiama il Dipartimento di Prevenzione, l’Asp di Catanzaro, si reca all’hub vaccinale, rettifica i dati ma non c’è niente da fare, il problema è dovuto ad un «malfunzionamento del sistema messo in piedi dal Ministero della Salute» le rispondono tutti e, quest’ultimo dovrebbe provvedere a risolverlo. Già, dovrebbe… «Sono sopravvissuta al Covid-19 e sto morendo di burocrazia» chiosa la giovane.