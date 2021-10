Infortunio Damsgaard, trasferta a rischio: le condizioni del centrocampista

Infortunio Damsgaard, trasferta a Cagliari a rischio: le condizioni del centrocampista della Sampdoria

La Sampdoria paga nuovamente cara la sosta per le nazionali. Nella precedente parentesi aveva perso per infortunio Albin Ekdal, rimasto fuori per tre partite, a questo giro è Mikkel Damsgaard a rientrare a Bogliasco con qualche acciacco di troppo.

I primi esami strumentali, come riporta Il Secolo XIX, hanno evidenziato un lieve risentimento alla coscia e quasi sicuramente sarà costretto a saltare la trasferta contro il Cagliari, partita in programma domenica alle ore 12.30. Le sue condizioni verranno costantemente monitorate nei prossimi giorni.

