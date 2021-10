Keita: «Si torna al lavoro con determinazione e umiltà»

Keita Baldè, dopo gli impegni con il suo Senegal, è tornato a Cagliari dove ha ripreso ad allenarsi con la squadra

Dopo il successo con il suo Senegal, per Keita Baldè è arrivato il momento di trasmettere anche al resto della squadra la giusta carica per prepararsi al meglio in vista dell’importantissimo match di domenica contro la Sampdoria.

Il numero 9 rossoblù, tornato a disposizione del tecnico Walter Mazzarri, non vede l’ora di portare a casa una vittoria, la prima di questa stagione. Le parole d’ordine per raggiungere l’obiettivo? Umiltà e determinazione.

