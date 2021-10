Nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra Nel segno di Dante tra illustrazione e fumetto, allestita sino al 6 gennaio 2022 negli spazi dell’Opera Mortai, il Forte di Bard organizza un appuntamento da non perdere per gli amanti del fumetto.

Domenica 24 ottobre, alle ore 11.00, nella sala Olivero, verrà presentata l’edizione speciale del volume “La Divina Commedia secondo Cattivik” ristampata da Edizioni Astragalo in occasione dell’esposizione al Forte. Il volume oltre ad avere una copertina dedicata al Forte di Bard è impreziosito da tre nuove pagine di unione tra una storia e l’altra, sceneggiate da Moreno Burattini e disegnate da Giorgio Sommacal, autori delle stesse precedenti storie. La «divina» (anzi diabolica) commedia di Cattivik è infatti composta da tre storie intitolate Un’avventura infernale, Cattivik in Purgatorio e Cattivik in Paradiso. I due autori interverranno alla presentazione, assieme a Bruno Testa, direttore editoriale di Edizioni Astragalo e Paola Persello, co-curatrice della mostra assieme a Bruno Testa. L’incontro sarà moderato da Davide Barzi, esperto di storia del fumetto e scrittore.

Per questa occasione, Edizioni Astragalo in accordo con Silver/Mck, ha voluto riproporre le tre storie integrali di Cattivik in un unico volume, a tiratura limitata di 700 copie, in omaggio all’anniversario della morte del Sommo Poeta. Al termine dell’incontro seguirà il firmacopie.

Come partecipare

Per accedere alla conferenza è necessario acquistare il biglietto di ingresso alla mostra Nel segno di Dante al costo di 5,00 euro e prenotarsi ai seguenti recapiti: 0125 833811 – prenotazioni@fortedibard.it

Accesso con obbligo di Green Pass.

L’articolo La Divina Commedia secondo Cattivik: la speciale ristampa del fumetto verrà presentata al Forte di Bard domenica 24 ottobre proviene da Aosta City Notizie.