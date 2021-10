Lazio Inter, lo Stadio Olimpico è pronto a vendere tutti i tagliandi a disposizione in vista della sfida di sabato sera

Per l’occasioni ci aspetta il record di incassi stagionale. Lo Stadio Olimpico, che oltre ad aver riabbracciato una capienza massima pari al 75%, avrà il compito di essere il dodicesimo uomo in campo per la Lazio.

Secondo quanto detto dal Corriere dello Sport, i biglietti venduti raggiungono quota 30 mila. Tra i tifosi padroni di casa e quelli che ospiti, ai quali non basta solo il settore a loro dedicato, molto probabilmente non rimarrà più un solo tagliando disponibile.

L’articolo Lazio Inter, l’Olimpico verso il record stagionale proviene da Lazio News 24.