Luigi Farinaccio, “Tempo imperfetto” torna disponibile negli store digitali e nelle piattaforme streaming

GILDONE – Il cantautore molisano Luigi Farinaccio, originario di Gildone, fa sapere che il suo album “Tempo imperfetto” è tornato disponibile in tutti gli store digitali e nelle piattaforme streaming, grazie ad un nuovo accordo di distribuzione con l’azienda svizzera iMusician Digital.

“Colgo l’occasione – scrive Luigi sui social – per ringraziare con affetto anche coloro che spesso mi chiedono ancora la copia fisica del cd, ma (purtroppo o per fortuna) l’album è sold out da tempo… e spero di ristamparlo prima o poi!!! In attesa del prossimo progetto, non mi resta che ringraziarvi di cuore”.

