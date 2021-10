L’ultimo volo Alitalia da Torino. Da domani parte ITA

Come ha ricordato il gruppo Facebook Fly Torino con il volo AZ1428 che è partito da Torino nel pomeriggio si chiude definitivamente la storia dei voli Alitalia da e per l’aeroporto di Caselle. Alitalia, cessa il 14 ottobre la sua attività dopo aver sospeso dal 25 agosto la vendita dei biglietti, I passeggeri già in … Leggi tutto L’articolo L’ultimo volo Alitalia da Torino. Da…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it