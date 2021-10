Molfetta, coltellate e colpi di pistola in piazza Paradiso: due in manette. Rispondono di tentato omicidio

Due molfettesi di 34 e 48 anni sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri perché ritenuti responsabili, in concorso, di un tentato omicidio.

I fatti a loro contestati risalgono allo scorso 10 agosto, quando a Molfetta, nella centralissima piazza Paradiso, nei pressi di via Immacolata, un uomo fu aggredito e colpito all’addome prima da vari colpi d’arma da taglio e poi da un colpo di pistola. Raggiunto da alcuni conoscenti nella vicina via Bixio, il ferito, caricato in auto, fu trasportato d’urgenza in ospedale, mentre sul posto arrivarono subito carabinieri e personale della Sezione Investigazioni Scientifiche per i primi rilievi.

Grazie alle serrate indagini partite quella sera, quindi, i militari sono riusciti a ricostruire l’evento e ad identificare i colpevoli. Gli arrestati, una volta in manette, sono stati portati in carcere a Trani.

