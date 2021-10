Nico Angiuli e la danza degli attrezzi a Il MACTE: ecco quando

Martedì 19 ottobre dalle 18 alle 20 incontro con l’artista che presenterà l’inizio del progetto Part-Time Resistance vincitrice del Premio PAC2020

TERMOLI – Il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli è lieto di invitare martedì 19 ottobre dalle 18 alle 20 all’incontro pubblico con l’artista Nico Angiuli, che racconterà alcuni dei progetti artistici da lui realizzati fino ad oggi e introdurrà il progetto Part-Time Resistance, tra i vincitori del Premio PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea promosso dal Ministero della Cultura.

Grazie a questa iniziativa l’artista inizia il suo avvicinamento alla città di Termoli entrando in relazione con il territorio e in dialogo con vari pubblici del museo attraverso una serie di laboratori e attività nei prossimi otto mesi. Il progetto culminerà a giugno 2022 con la produzione di una nuova opera performativa, Part-Time Resistance, che sarà presentata dal MACTE con la complicità degli abitanti di Termoli e di chi deciderà di partecipare al farsi di questo lavoro.

Nico Angiuli (Adelfia, Bari, 1981) è artista, regista e docente di Tecniche Performative per le Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Bari. Attraverso l’incontro con i territori, la performance e il video, i suoi lavori indagano questioni relative al lavoro agricolo e industriale, le forme di resistenza non organizzate e le disuguaglianze sociali.

Tra le sue opere più recenti, La Danza degli Attrezzi (2011-2017), con cui ha invitato braccianti, performer e danzatori italiani, spagnoli e albanesi, a riprodurre una serie di gesti agricoli senza maneggiare gli attrezzi del lavoro. Ne è nato un video archivio di gesti agricoli divenuto poi una performance collettiva in tre atti, presentata da Care/of Milano nel 2017.

Nel 2018 realizza il film The Human Tools, grazie alla III edizione dell’Italian Council, in esso il corpo è protagonista come strumento di lavoro, portando in scena forme di schiavitù antiche e contemporanee interpretate da robot, operai e lavoratori dell’e-commerce.

Quest’anno Angiuli è stato invitato dalla Fondazione Onassis di Atene a produrre Amazon Dance, con cui ha tradotto in performance uno degli algoritmi più usati da Amazon nei propri centri logistici per mantenere alta l’operatività dei propri dipendenti.

Al momento Angiuli è impegnato nelle riprese conclusive del film Difese Naturali finanziato dalla SIAE – Per Chi Crea, in cui un gruppo di ragazzi di provincia prepara “un attentato agricolo” contro il palazzo del Governo che tenta di sequestrare e distruggere sementi preziose per standardizzare la produzione agricola.

L’articolo Nico Angiuli e la danza degli attrezzi a Il MACTE: ecco quando proviene da Molise News 24.