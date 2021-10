Occhiuto: “Polemiche per vaccini e green pass? Non ci sarebbero se ricordassimo lockdown”

“Penso che se gli italiani si ricordassero di come stavamo durante il lockdown, oggi non ci sarebbero polemiche né sui vaccini, né sul Green pass. Delle persone ricoverate in ospedale per Covid, il 95 per cento non è vaccinato e questo è un dato fondamentale da tenere presente. Quindi il vaccino protegge dalla morte. Forse il green pass è un limitazione della libertà, ma ne evita altre ben più gravi”. Lo ha detto il presidente eletto della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Cosenza, dove ha partecipato ad un’iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Francesco Caruso, in vista del turno di ballottaggio di domenica e lunedì. (ANSA).