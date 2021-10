Paventata crisi per le aziende Fal e Trenitalia

Abbiamo appreso nei giorni scorsi da alcuni consiglieri dell’attuale Consiglio Regionale delle gravissime difficoltà che interessano il Trasporto Pubblico Locale Regionale – dichiarano le Segreterie Regionali di Filt-Cgil e Fit-Cisl. Eppure l’Assessore Merra,- prosegue il comunicato – aveva garantito la risoluzione delle problematiche per i lavoratori delle Aziende e Società del Trasporto Pubblico Locale Regionale, ma forse la stessa si è dimenticata o ha fatto finta di dimenticarsi che il trasporto pubblico non è composto solo ed esclusivamente dalla aziende che compongono il Consorzio Cotrab, ma anche dalla Ferrovie Appulo Lucane e da Trenitalia.

A riprova di quanto prima affermato, ci sarebbero indiscrezioni circa i crediti vantati dalle Società su ferro di Fal e di Trenitalia che ammonterebbero a circa 70 milioni di euro, un fatto che se risultasse vero porrebbe determinare seri problemi alla correntezza amministrativa delle due Società.

C’è da sperare che le indiscrezioni trapelate non corrispondano al vero, ma se così fosse – prosegue il comunicato – c’è da immaginare che le due Società interessate trovino per il prossimo mese di ottobre, la capacità economica per soddisfare le esigenze soprattutto dei lavoratori che potrebbero non essere pagati. Invitiamo inoltre l’Assessore Merra, di mettere in campo, come fatto per il Cotrab le medesime determinazioni per recuperare fondi al fine di garantire la normale funzionalità delle due Società.

Noi – Prosegue il comunicato delle Segreterie Regionali – metteremo in campo ogni azione a tutela di tutti i lavoratori, che meritano la giusta attenzione da parte di una Politica, che ormai si limita soltanto ad inscenare slogan inconsistenti e di tipo elettoralistico.