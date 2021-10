Sconcerti su Lazio Inter: «Una cosa non è più accettabile»

Mario Sconcerti ha fortemente criticato la gestione dei nazionali sudamericani in vista della gara tra Lazio e Inter di sabato pomeriggio

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto a calciomercato.com criticando fortemente la gestione dei nazionali sudamericani, una situazione che impatterà anche sul match tra Lazio e Inter:

«Non è più accettabile quello che sta accadendo tra i campionati europei e il calcio sudamericano. Già le nazionali sono diventate di per sé una grande occasione di infortunio, gli ultimi quelli di Maignan e Abraham, ma gli esempi sono infiniti, perché è difficile giocare ogni tre giorni e poi abbandonare per due settimane una preparazione adeguata. Ma se gli infortuni rientrano ancora dentro l’imprevedibile, molto meno ci rientrano i calendari. Ormai nessun nazionale sudamericano rientra in Europa prima del venerdì-sabato, quando in molti paesi già si gioca ».

