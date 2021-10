Tare analizza la Polonia. «Szczesny ottimo portiere, su Zielinski…»

Igli Tare, DS della Lazio, ha fatto una valutazione dettagliata della nazionale della Polonia che ha battuto 1-0 la sua Albania

Igli Tare, diretto sportivo biancoceleste, ha parlato della nazionale polacca ai microfoni di Przegląd Sportowy dopo la sconfitta della sua Albania per 1-0 proprio contro Szczesny e compagni:

«Zielinski? E’ un grande centrocampista che può giocare ai massimi livelli. Non sa quanto è bravo. È un ragazzo semplice, non ha molta ambizione di arrivare ai massimi livelli. Se questo cambierà, sarà uno dei migliori centrocampisti al mondo. Szczesny? E’ un ottimo portiere. Molti giocatori della Polonia giocano in Italia, quindi li conosco bene. Glik è un difensore esperto. Attualmente gioca nel Benevento in Serie B, ma è comunque un giocatore importante. Conosco anche Linetty e Bereszynski. Io, invece, ho giocato con Marek Kozminski, e poi ho parlato con lui una o due volte. Lo ricordo bene. È un professionista».

