L’Uruguay sfiderà il Brasile per un atro turno di qualificazioni per i Mondiali in Qatar: probabile assenza di Caceres

L‘Uruguay scenderà nuovamente in campo nella sfida contro il Brasile in programma domani (ore 2:30 italiana) all’Arena Amazonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

Presenti nella formazioni ci saranno quasi sicuramente Edison Cavani, Luis Suarez e Diego Godin. L’unico giocatore del Cagliari che dovrebbe rimanere in panchina sarà Martin Caceres.

L’articolo Uruguay, Caceres resterà in panchina: dubbi sul giocatore del Cagliari proviene da Cagliari News 24.