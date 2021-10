Usa: un’altra donna accusa Cosby di abusi sessuali

(ANSA) – WASHINGTON, 14 OTT – Un’altra donna fa causa per abusi sessuali all’83/enne attore afro-americano Bill Cosby, il ‘Papa’ d’America’, dopo che in giugno la corte suprema della Pennsylvania ha ribaltato una condanna di due anni prima per irregolarita’ procedurali.

A denunciarlo ora e’ la 57/enne artista di Los Angeles Lili Bernard, che lo accusa di averla drogata e stuprata in una stanza d’albergo di Atlantic City quando aveva 26 anni, dopo averle promesso di farle da mentore nel suo popolare show tv.

La donna ha spiegato di essersi fatta avanti in parte per la recente scarcerazione di Cosby, prima che scadesse la finestra di due anni prevista dallo stato del New Jersey per denunciare vecchi abusi. (ANSA).