World Press Photo, inaugurata a Bari la 64esima edizione: al teatro Margherita fino al 14 novembre

È aperta al pubblico, da oggi e per un mese intero, fino al 14 novembre, la 64esima edizione della World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo.

Otto le sezioni esposte negli spazi del teatro Marherita di Bari: Contemporary Issues, Environment, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News. Tra le tante immagini, una delle più significative è quella del fotografo danese Mads Nissen, vincitore dell’edizione 2021 per la categoria “soggetti singoli”, che in Brasile ha immortalato l’abbraccio diviso da una tenda di cellophane tra un’ospite di una casa di riposo e una sua parente che, a causa della pandemia, non vedeva da 5 mesi per le restrizioni imposte dal governo Bolsonaro.

Ecco una galleria delle immagini in esposizione.

