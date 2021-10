La richiesta può sembrare insolita, ma la causa è più che giusta. Arriva dall’associazione Giuseppe Moscati Onlus di Bari l’appello via social a chiunque fosse in possesso di una chitarra classica da donare a un musicista che, come si legge sulla pagina Facebook dell’associazione, “non se la passa proprio bene, e non ha i soldi per acquistare una nuova chitarra”. La sua, a quanto pare, è andata smarrita.

“Se per caso ne avete una che non usate più e che volete donare – scrivono sui social – portatela direttamente nella Parrocchia San Sabino di Bari”. Un gesto d’altruismo che sicuramente servirà a far recuperare fiducia e a dare nuovo slancio all’amico musicista.

Da sempre l’associazione Moscati è impegnata sul territorio per aiutare il prossimo. Solo un paio di settimane fa, grazie a una collaborazione con Coop Alleanza 3.0, ha destinato risorse provenienti dalla spesa dei cittadini per supportare ragazzi e ragazze che vivono in contesti familiari fragili, così da acquistare del materiale scolastico. Ancor prima ha dato vita al progetto della lavanderia solidale, un luogo in cui oggi è possibile lavare e asciugare gratuitamente i propri indumenti.

L’articolo Bari, musicista resta senza chitarra. L’appello sui social: “Non ha soldi. Doniamo un nuovo strumento” proviene da Telebari.