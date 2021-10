Bel tempo per l’intero fine settimana

Mentre la settimana lavorativa si va concludendo, con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà nel weekend a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile per il fine settimana e probabilmente anche durante la prossima settimana per l’espansione di un campo di alta pressione dal vicino Atlantico; temperature in ripresa che da domenica si porteranno su valori più consoni alle medie stagionali.

Venerdì 15 ottobre 2021

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, dalla seconda parte della giornata aumento della nuvolosità medio-alta a partire dai settori nord-occidentali con nuvolosità più consistente sui rilievi Occidentali, Valchiavenna e Valtellina, assenza di fenomeni ovunque.

Temperature: Minime in diminuzione comprese tra 3°C e 6°C con valori leggermente più elevati nei grandi centri urbani, massime stazionarie tra 16°C e 19°C.

Sabato 16 ottobre 2021

Tempo Previsto: Su tutta la regione inizialmente cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso per il transito di frequenti banchi di nuvolosità medio-alta; dalla tarda mattinata ampie schiarite a partire da occidente, assenza di fenomeni su tutta la regione.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 17 ottobre 2021

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo il locale transito di banchi di nuvolosità alta sui settori Alpini e Prealpini della regione.

Temperature: Minime e massime in aumento.