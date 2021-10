Bitonto, vende online scarpe e pantofole rubate a Monopoli: 46enne denunciato per ricettazione

Cento paia di scarpe e pantofole, rubate in un negozio di Monopoli, sono state scoperte in vendita su una piattaforma online dalla Polizia. Parte della refurtiva è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario mentre il presunto ricettatore, un 46enne di Bitonto, è stato denunciato.

Alcune etichette adesive ‘personalizzate’, applicate dal commerciante, hanno consentito ai poliziotti di individuare la provenienza della merce in vendita su un sito dedicato. Dopo la perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti, con scarpe e ciabatte in casa, il 46enne non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Proseguono, invece, le indagini per risalire all’identità degli autori del furto.

