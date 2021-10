Cagliari, chi gioca tra gli uruguagi? I quattro Celeste torneranno in extremis ma non tutti saranno in campo dal 1′

Il ritorno in campo si avvicina e in casa Cagliari tiene banco la questione legata all’utilizzo degli uruguagi per il match di domenica contro la Sampdoria.

Difficilmente, infatti, Godin scenderà in campo dal primo minuto: il capitano della Celeste ha disputato 90 minuti in tutte e tre le gare dell’Uruguay e va verso il riposo. Discorso diverso per Caceres e Nandez: il primo ha giocato molto poco e potrebbe tornare utile a Mazzarri, il secondo è stato sostituito all’intervallo nell’ultima sfida col Brasile (rilevato proprio da Caceres): potrebbe essere costretto a uno sforzo aggiuntivo.

Appena 13 minuti in tutto, invece, per Gaston Pereiro.

