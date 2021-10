Cagliari-Sampdoria, missione ex per Keita. L’attaccante senegalese ha già segnato alla Lazio: contro i blucerchiati cerca il bis

Il match di dopodomani contro la Sampdoria sarà una sfida importante per il Cagliari, alla ricerca del primo colpo da tre punti, ma lo sarà soprattutto per Keita, che si troverà di fronte per la seconda volta una sua ex squadra.

Nella prima occasione, contro la Lazio in cui si è formato ed è cresciuto, è andata benissimo: gol e punto in cassaforte (dopo il momentaneo vantaggio). Domenica l’occasione per proseguire il trend e chissà, mettere nel mirino anche l’Inter, il 12 dicembre.

L’articolo Cagliari-Sampdoria, missione ex per Keita proviene da Cagliari News 24.