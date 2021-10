Capozucca: «Pejo ritiro ideale, mai una lamentela da parte dei giocatori». Le dichiarazioni del direttore sportivo del Cagliari

Presentazione della stagione turistica invernale 2021-22 del Consorzio Val di Pejo (Trentino) nonché sede del ritro del Cagliari. In occasione dell’evento ha parlato il direttore sportivo Stefano Capozucca. Queste le sue dichiarazioni.

RITIRO A PEJO – «La prima volta è stata nel 2015, siamo stati bene, è stata una località che ci porta fortuna. Abbiamo trovato tutte le condizioni ideali per un ritiro. Tutte le persone che hanno lavorato per la squadra si sono messe a disposizione facendoci trovare a nostro agio. L’indicatore da seguire in questi casi è sempre la squadra e quando non ci sono lamentele è perché si trovano tutti bene. Per quanto mi riguarda anche il prossimo ritiro sarà lì».

