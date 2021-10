Colomba: «Il Cagliari rischia la B! Nessuno pensava che…». Le dichiarazioni dell’ex allenatore del Cagliari

Marco Colomba, ex allenatore del Cagliari, è stato intervistato da CalcioNews24.com.

Questa si preannuncia una giornata infuocata anche per la lotta salvezza. Stessa domanda: chi rischia di più in Spezia-Salernitana, Cagliari-Sampdoria e Genoa-Sassuolo?

«Il Cagliari non mi sembra una società da ultimo posto in classifica ma secondo me rischia perché onestamente nessuno pensava fosse ultimo in classifica a questo punto del campionato».

