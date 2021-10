Da lunedì fragili e over 60 potranno prenotare la terza dose di vaccino

Aggiornamenti in vista per il sistema molisano di prenotazione dei vaccini. Come già da qualche giorno, ora sulla piattaforma internet (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) è possibile prenotare giorno, orario e sede della somministrazione.

In particolare, a seguito della Cabina di regia tenutasi oggi (15 ottobre) tra Asrem e Regione, si è stabilito che dalle 12 di lunedì 18 ottobre sul portale dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 sarà possibile effettuare, oltre alla già prevista prenotazione della prima dose, le prenotazioni (con possibilità appunto di scelta della data, orario e sede di somministrazione) della terza dose per i soggetti fragili che abbiano da 18 anni in su, purchè abbiano ricevuto l’ultima somministrazione da almeno 180 giorni. Inoltre anche i cittadini over 60 potranno prenotare il loro appuntamento per la terza iniezione (sempre che abbiano fatto l’ultima dose da almeno 180 giorni). In quest’ultima categoria rientrano anche gli operatori sanitari delle strutture private.

Allo stesso tempo l’Azienda sanitaria precisa invece che il personale Asrem con più di 60 anni non dovrà effettuare la prenotazione tramite il portale, in quanto – per garantire la copertura dei turni di servizio – questo personale verrà direttamente convocato dalla struttura sanitaria.

Per quanto riguarda i cittadini over 80 e gli ospiti e operatori delle RSA e delle Case di Riposo, va detto che anche loro non dovranno procedere alla prenotazione, perchè convocati direttamente per la somministrazione con sms della Regione Molise.

L’Asrem ricorda, infine, che il portale delle vaccinazioni Covid-19 consente anche la prenotazione online della prima dose, per chi non l’ha fatta ancora; la riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia del luogo, la data ed ora per la seconda dose; e infine la riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia scegliendo luogo, data ed ora per la terza dose.