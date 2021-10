Delitto del BluStar: «Ucciso per un debito di 1500 euro»

SASSARI. L’amicizia tra Giuseppe Dibo Elias e Giovanni Fresi era finita circa un anno prima dell’omicidio, quando la vittima aveva iniziato a chiedere con insistenza a Dibo di far ricomparire una piccola somma di denaro – appena 1500 euro – che Dibo aveva avuto in consegna da un certo Antonio, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, per acquistare dello stupefacente. «Giovanni Fresi – si legge nelle ventidue pagine di motivazioni della sentenza di condanna – nel tentativo di recuperare la somma da Giuseppe Dibo Elias e restituirla ad Antonio, prese a minacciarlo costantemente. Arrivò persino a pagare, senza successo, alcune persone per individuarne la residenza a Ittiri». A luglio di quest’anno i giudici della corte d’assise presieduta da Massimo Zaniboni hanno condannato il 27enne ittirese a 25 anni e sei mesi di carcere per omicidio volontario. La stessa pena che era stata chiesta dal pubblico ministero Angelo Beccu.

