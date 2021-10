Domani a Feltre la cerimonia di conferimento delle borse di studio dell’Associazione Buzzati

Si terrà domani, sabato 16 ottobre, in occasione dell’anniversario della nascita di Dino Buzzati (Belluno 16 ottobre 1906-Milano 28 gennaio 1972) l’annuale cerimonia di conferimento delle tradizionali borse di studio che fin dalla nascita nel 1988, grazie all’intuizione di Nella Giannetto e alla generosità di Almerina Buzzati, l’Associazione Internazionale Dino Buzzati assegna a studenti italiani e stranieri per le ricerche da loro effettuate nell’universo della poliedrica produzione buzzatiana.

La cerimonia si svolgerà alle 16 di domani a Feltre, nella sede di palazzo Borgasio, messa a disposizione dell’Associazione dall’amministrazione comunale di Feltre.

I premiati di quest’anno sono 5 ed arrivano non solo dall’Italia ma anche dall’estero, da Cambridge e da Toronto.

Le borse di studio sono offerte da enti, associazioni ed anche privati che vogliono in questo modo sostenere l’attività cha da 33 anni l’Associazione Buzzati promuove, anche attraverso la pubblicazione della rivista “Studi buzzatiani”: i premiati infatti si impegnano a produrre una sintesi delle loro ricerche che verrà pubblicata nel prossimo numero della rivista, che quest’anno taglia il traguardo dei 25 anni di pubblicazione.

Questi i nomi dei premiati e dei donatori di quest’anno: Caterina Bocchi, Iulm Milano (Rotary Feltre); Flaminia Crescenzi, Università di Roma (Inner Wheel Belluno); Paolo Di Piramo, Università di Roma (Associazione internazionale Dino Buzzati, in memoria di Maudi De March); Nicole Maniero, Università di Cambridge (Lions Club Belluno); Eloisa Morra, Università di Toronto (Stefano Rossi).

