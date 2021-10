Esercitazione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza con unità cinofile del Triveneto

Belluno, 15 ottobre 2021 – Si è svolta oggi, nel campo macerie dell’ex caserma “Toigo” sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, un’attività addestrativa delle Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso del Corpo della Guardia di Finanza, cui ha preso parte personale in forza a Stazioni di Soccorso Alpino di tutto il Triveneto.

All’esercitazione, finalizzata ad affinare le tecniche per la ricerca in macerie, hanno preso parte, per il Comando Regionale Veneto, le Stazioni S.A.G.F. di Cortina d’Ampezzo ed Auronzo di Cadore (organizzatrice dell’evento) con i cani Kalo ed Etha. Per il

Comando Regionale Trentino Alto Adige le Stazioni di Vipiteno, Brunico, Tione di Trento e Passo Rolle con i cani Toni, Indios, Jetrho, Emmet e Hidalgo. Per il Comando Regionale Friuli Venezia Giulia le Stazioni di Tolmezzo e Sella Nevea con i cani Gunny e Isa, nonché la Sezione Addestramento Unità Cinofile di Soccorso della Scuola Alpina di Predazzo, articolazione che cura la formazione del personale cinofilo del comparto, con i cani Kira, India e Taco.

Presso tutte la Stazioni di Soccorso Alpino del Corpo è prevista una dotazione di unità cinofile specializzate nella ricerca di persone in superficie, in valanga ed in macerie. Il personale istruttore cinofilo e conduttore cane viene tratto da quello già specializzato nel settore del Soccorso Alpino, mentre i quadrupedi vengono selezionati fra quelli dotati di qualità morfologiche e caratteriali idonee alla specifica attività di servizio. L’abilitazione di conduttore cane per la ricerca in macerie viene conferita solo al termine di specifico corso.

Le unità cinofile hanno simulato la ricerca di persone sepolte da macerie a seguito di crollo di edifici dovuto a cedimento strutturale, tipico scenario susseguente ad un terremoto o ad una esplosione. La finalità dell’addestramento è principalmente quella di sviluppare l’autonomia di movimento dei cani sulle macerie mantenendo in sicurezza il conduttore, che guida il proprio cane anche a distanza.

L’articolo Esercitazione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza con unità cinofile del Triveneto proviene da Bellunopress – Dolomiti.