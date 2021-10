Foggia, al via la sperimentazione anti-Covid in compresse. Lo Caputo: “Serve nelle fasi iniziali della malattia”

Partirà oggi, in via sperimentale al Policlinico Riuniti di Foggia, la somministrazione del farmaco anti-Covid in compresse ‘At-527’, realizzato in collaborazione da Roche e Atea. Lo annuncia il responsabile delle sperimentazioni del reparto Malattie Infettive dell’ospedale foggiano, Sergio Lo Caputo. Ai nostri microfoni ha sottolineato che si tratta dell’unico centro ospedaliero del Sud a testare questo nuovo farmaco.

