Green pass, Chironna: “Gratuità tamponi non può essere a carico della collettività”

“La gran parte delle persone ha deciso di vaccinarsi, quindi non si capisce perché tutti coloro i quali hanno fatto il proprio dovere debbano pagare il tampone a pochi che non vogliono fare il vaccino per questioni ideologiche che non hanno fondamento”. Così, questa mattina a Telebari e Radiobari, la professoressa Maria Chironna, responsabile del laboratorio Covid del Policlinico e coordinatrice della rete dei laboratori pugliesi, igienista esperta in Sanità pubblica.

Il tema, molto caldo in questi giorni, è quello del costo dei tamponi per i ‘no vax’ alla luce dell’obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro. L’esperta, poi, va oltre. “Se noi non avessimo avuto il green pass, con tutte le misure messe in campo – ha detto ancora Chironna – probabilmente non ci troveremmo nella situazione epidemiologica in cui siamo: ci stiamo avviando verso una forma di endemizzazione, un termine tecnico per dire che il virus continuerà a circolare, ma a bassi livelli”.

